Фракция КПРФ в думе Иркутска прекращает работу

Из нее ушли три депутата.

После создания депутатской группы «Иркутск социальный» из КПРФ думы Иркутска ушли Андрей Стрельцов, Ольга Клевцова и Ростислав Белых. Так как во фракции должно быть не менее трех человек, представительство партии прекращает деятельность.

«В ее [городской фракции КПРФ] составе осталось менее трех человек, комиссия приняла решение о прекращении деятельности данного объединения», – говорится в сообщении думы.

Напомним, что ранее во фракцию Коммунистической партии Российской Федерации седьмого созыва входили пять депутатов: Алексей Колмаков, Ольга Клевцова, Андрей Стрельцов, Сергей Юдин и руководитель фракции Ростислав Белых.