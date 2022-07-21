Авито проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году

Общее количество пользователей, подключивших Авито Доставку достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в 7 раз. Поэтому Авито активно развивает и брендированную сеть пунктов выдачи, и новые опции доставки как для частных продавцов, так и для юрлиц. За 2022 год компания планирует проинвестировать в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

«Большинство наших клиентов пользуются доставкой. Для четкой, отлаженной работы требуется огромная инфраструктура – как цифровая, так и физическая, – и постоянная работа над отлаживанием всех процессов. Для нас Авито Доставка – одно из ключевых направлений развития нашей платформы, которое мы продолжим улучшать. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнёрства. За этим стоит огромный проактивный труд команды, понимающей, как Авито Доставка важна пользователям – от мам, продающих детские вещи и вяжущих хэнд-мейд свитера на заказ, до российских предпринимателей, для которых Авито – основная площадка для бизнеса», – комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито.

В этом году число частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом, а компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше.

Авито Доставка позволяет решить вопрос с безопасной передачей товаров без личной встречи с продавцом, что существенно увеличивает количество потенциальных клиентов. По сути за счет собственной доставки обеспечивается безопасная сделка. После того, как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается на карту, а вещь отправляется продавцу за счет Авито.

Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Сейчас товары доставляются более чем в 1100 городов и 21 000 населенных пунктов России, предоставляя возможности онлайн-коммерции для жителей даже отдаленных уголков страны. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае этого года стали «Одежда, обувь, аксессуары», «Запчасти и аксессуары для автомобилей» и «Детская одежда и обувь».