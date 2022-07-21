En+ Group оплачивает дополнительное обучение перспективным сотрудникам

Компания запускает третий ежегодный набор сотрудников для получения льготного высшего образования, а также расширяет географию действия программы. Она предназначена для специалистов энергопредприятий с управленческим потенциалом, нацеленных на карьерное развитие, рассказали в пресс-службе.

Необходимые для профессиональной деятельности знания работники могут получить на базе Иркутского национального исследовательского технического университета, Братского государственного университета, а также в вузах других регионов, где осуществляется производственная деятельность холдинга.

Участник проекта оплачивает только первый семестр, финансирование последующих обеспечивает компания. Подобный формат обучения впервые распространяется не только на выпускников профильных среднеспециальных образовательных заведений, но и на молодых сотрудников, окончивших другие учреждения, имеющих стаж работы от 3 лет и включенных в кадровый резерв.

Обладатели дипломов Иркутского энергетического колледжа и Братского целлюлозно-бумажного колледжа со стажем более года в компании получают знания по ускоренной заочно-вечерней программе. Продолжительность учебы для остальных студентов составляет пять лет. После окончания вуза специалисты получат возможность карьерного роста и назначения на руководящие должности на предприятиях Группы.

Ранее, в 2020-2021 гг., в проект принято более 30 работников, входящих в En+ Group организаций – филиалов Иркутской электросетевой компании, Иркутскэнергосбыта, а также объектов гидро- и теплоэнергетики.

Содействие развитию перспективных специалистов является фундаментом корпоративной политики, заложенной основателем En+ Group Олегом Дерипаской. Предприниматель всегда уделяет внимание образовательным проектам, причем не только для сотрудников Группы, но и для регионов в целом. Компания укрепляет кадрового ядро посредством проекта «Моя карьера», стимулирует талантливых студентов в рамках акселератора «Лаборатория энергетики», имеет собственную стипендиальную программу, расширяет географию Академии IT, строит многофункциональные лаборатории в школах.