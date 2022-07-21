Средний размер автокредита в июне составил 1,24 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,24 млн руб. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в мае 2022 года – 1,22 млн руб.).

Таким образом, после снижения в марте-апреле, в последующие два месяца данный показатель немного вырос.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос на 13,1% (в июне 2021 года – 1,09 млн руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем, напротив, снизился на 8,2% (в феврале 2022 года – 1,35 млн руб.).

В июне 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1,78 млн руб.),

Московской обл. (1,59 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,50 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,36 млн руб.),

Краснодарском крае (1,34 млн. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов в июне по сравнению с маем в регионах РФ, то она носила разнонаправленный характер. Так, наибольший рост среднего чека автокредита продемонстрировали:

Саратовская обл. (+12,1%),

Ставропольский край (+9,2%),

Ленинградская обл. (+8,3%),

Кемеровская обл. (+7,4%),

Самарская обл. (+5,9%).

При этом в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, снизился, в том числе, в Омской области (-12,9%), Алтайском (-9,4%) и Красноярском (-8,0%) краях, а также в Оренбургской области (-3,6%) и Удмуртской Республике (-3,3%). В Москве данный показатель за месяц снизился на 1,7%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 2,0%.

«После снижения в марте-апреле, в последующие два месяца средний чек выданных автокредитов немного подрос, стабилизировавшись на уровне 1,20 – 1,25 миллиона рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом небольшой рост данного показателя был отмечен на фоне некоторого восстановления сегмента автокредитов в мае-июне по отношению к «шоковым» марту-апрелю, что во многом было связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы. Но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения».