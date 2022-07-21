Газпромбанк взял семь наград на премии Loyalty Awards Russia 2022

Газпромбанк победил в семи номинациях на 9-й национальной премии в области маркетинга лояльности и CRM Loyalty Awards Russia 2022. Эксперты отметили наградами карточные продукты, собственного мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл» и кобрендинговую программу от «Газпромбанк Автолизинга» и «Газпром нефти».

Газпромбанк занял первое место в номинации «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» за «Понятный кешбэк» по Умной карте, который предусматривает 1,5% кешбэка на все покупки без необходимости выбора категорий.

Также победа была присуждена Банку за еще одну программу лояльности — «Процент+», которая подразумевает дополнительный доход по накопительному счету и вкладам за покупки по карте. Данная программа надбавок к сберегательным продуктам была отмечена экспертами в номинации «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».

Лучшей кобрендинговой картой года по версии Loyalty Awards Russia 2022 была признана виртуальная карта «Огонь» с бесплатным обслуживанием, доступом к мультибрендовой подписке «Огонь» за 1 рубль на 1 месяц и Умным кешбэком рублями за покупки до 5%.

Второй год подряд мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» получил на премии две награды. Победу ему присудили в номинациях «Лучшая программа лояльности телекоммуникационной компании» за программу «Быть вместе» и «Лучшая краткосрочная программа лояльности» за Тариф 2022, подключиться к которому можно до 31 августа.

Кроме того, две награды присудили «Газпромбанк Автолизингу»: за «Лучшую программу лояльности в сегменте B2B» и «Лучшую кобрендинговую программу лояльности». Совместная топливная программа лояльности для владельцев карт «ОПТИ 24» позволяет клиентам лизинговой компании экономить до 9% на АЗС сети «Газпромнефть».

«В этом году мы получили рекордное количество наград на премии Loyalty Awards, победив сразу в семи номинациях. Очевидно наблюдается положительная динамика, которая доказывает, что с каждым годом мы все больше совершенствуем свои программы лояльности, отталкиваясь от повседневных потребностей клиентов. Благодарю экспертов за высокую оценку наших усилий! И уверен, что по итогам этой премии еще больше клиентов узнает о наших программах лояльности, которые действительно интересны и выгодны широкой аудитории», — отметил Первый Вице-Президент, член Правления Алексей Попович.

Премия «Loyalty Awards» учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. В России «Loyalty Awards» проводится с 2014 года. В этом году на конкурс было номинировано 179 проектов от 90 компаний. В шорт-лист соревнования вошли 53 проекта, 42 из которых стали победителями в номинациях.