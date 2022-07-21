Пять правил правильного питания от аналитиков продовольственных рынков РСХБ

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) собрал свои универсальные правила правильного питания, которые не только помогут следить за здоровьем, но и способствуют формированию проверенной и безопасной продуктовой корзины.

Правило №1: Ешьте проверенное

Важно следить не только за поступающими с едой питательными веществами, но и уделять время оценке продуктового рынка и поставщиков, на нем присутствующих. Нет более верного способа серьезно отравиться, чем купить непроверенные продукты у незнакомых поставщиков, которые не проходят сертификацию, а значит и не могут гарантировать самое главное – безопасность продукта. Покупайте у фермеров, которые проходят специализированные проверки, или продукцию под брендами известных компаний. При этом стоит время от времени мониторить новости продуктового рынка, больше узнавать о методах проверки качества продуктов и о том, как они обеспечиваются. Если же вдруг вы все же купили что-то спорное, не ешьте этот продукт сырым – большинство опасных бактерий погибнут при термообработке. Впрочем, отдельные виды продуктов (например, курятину и яйца) сырыми есть не стоит в любом случае, ведь в них могут содержаться достаточно опасные бактерии.

Правило №2: Все хорошо в меру

Когда диетологи говорят об умеренности, чаще всего речь идет о сахаре, соли и жирах. Чем больше сахара и жирнее еда, тем больше шансов набрать вес. В соли калорий нет, но ее избыток – это одна из основных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для правила №2 практически нет исключений. Например, избыток белка может негативно повлиять на состояние костных тканей, почек, печени, а избыток витаминов или микроэлементов может вызывать целый спектр негативных последствий от легкой тошноты до проблем с сердцем. На современном продуктовом рынке в избытке присутствуют сложные продукты – от готовых блюд, которые достаточно просто разогреть, до батончиков, готовых утолить любой голод в считанные секунды. К употреблению таких продуктов нужно подходить осознанно, тщательно изучать состав, порой даже советоваться с врачом.

Правило №3: Ешьте разное

Для нормального самочувствия нам нужно порядка 100 разнообразных элементов, таких как витамины, аминокислоты, микроэлементы, жирные кислоты. Употребляя в пищу разные продукты, мы снижаем риск нехватки полезных и риск получения избытка нежелательных веществ. При этом диету, основой которой является широкий рацион, соблюдать значительно проще и приятнее. И рынок позволяет собрать привлекательную продуктовую корзину. Так, если говорить об источниках животного белка – в розничных точках продаж легко найти около пяти видов мяса и порядка десятка видов рыбы. Пользуйтесь этим многообразием. А вот к ограничению или полному отказу от каких-то продуктов важно подходить разумно, основываясь в первую очередь на индивидуальных рекомендациях, полученных от лечащего врача.

Правило №4: Ешьте просто

Глубокая переработка редко обходится без соли, жиров, сахара, консервантов. В сложных продуктах сегмента готовых к употреблению количество этих элементов контролировать невозможно. А вот на собственной кухне это более чем реально. Так что готовить самим не только приятно, но и полезно. Стоит учитывать, что добавки, которые применяются в пищевой промышленности, проходят процедуры подтверждения безопасности, иногда многократно, так что следить за новостями пищевой индустрии тоже полезно.

Правило №5: Позаботьтесь о бактериях

Бактерии, грибки и вирусы большую часть нашей жизни достаточно мирно сосуществует в нашем организме, часто принося ощутимую пользу. Бактерии, которые живут в нашем кишечнике и влияют не только на самочувствие, но и настроение, любят клетчатку – пищевые волокна, которые мы сами переварить не можем. Большое количество клетчатки содержится в семечках ягод, кожуре фруктов и овощей, а также бобовых и орехах, цельном овсе и перловке. Кроме того, «хорошие» бактерии содержатся во многих продуктах, – сырах, квашенных овощах, вяленых колбасах – и, если вы создадите правильные условия, найдут вас сами. Все эти продукты можно найти на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное, где представлены продукты от российских фермеров из разных уголков страны в более чем двадцати категориях. Для заказа можно воспользоваться сайтом svoe-rodnoe.ru или приложением.

«Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучает продовольственные рынки. Мы постоянно отслеживаем, что нового появляется в рекомендациях по правильному питанию. Они могут довольно сильно влиять на уровень спроса, особенно в долгосрочной перспективе. Мы рады поделиться выводами, которые мы сделали на основании изучения популярной и специальной литературы и консультаций с участниками рынка», – комментирует руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.