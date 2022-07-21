День поля-2022: Россельхозбанк проверит стартапы в деле

28-30 июля в Калининграде состоится Всероссийский день поля. Россельхозбанк, генеральный спонсор мероприятия, организует презентацию стартапов, решения которых направлены на повышение урожайности.

Всероссийский день поля 2022 — это специальная агропромышленная выставка и деловой форум, для демонстрации главных достижений и передовых технологий сельскохозяйственного производства. Участники смогут обменяться опытом, разработать совместные стратегий решения главных проблем в АПК, а также провести анализ дальнейшего развития рынка.

С 28 по 30 июля гости мероприятия смогут посетить Стартап-лаунж от РСХБ, в котором будут представлены технологические решения агротех-стартапов. Среди них Cropfleet – стартап из Белоруссии, занимающийся созданием технологий внесения средств защиты растений и микроудобрений с помощью дронов; Green Growth, разрабатывающий программно-аппаратный комплекс из набора датчиков, объединенных в единую архитектуру в виде карты урожайности с единицы площади; а также проект АгроБот, который расскажет о своей системе автопилотирования сельскохозяйственной техники для автоматизации полевых работ.

29 июля на площадке Стартап-лаунж также состоится питч-сессия стартапов для членов Клуба инвесторов в агротехнологии. AgroInvest Club - закрытое сообщество опытных инвесторов, готовых поддерживать рост самых перспективных российских и зарубежных агростартапов, регулярно организовывает презентации лучших стартапов, отобранных экспертами РСХБ.

Участие в питч-сессии бесплатное, команды оплачивают только расходы на транспорт и и проживание. Формат выступления: 5 минут на презентацию проекта и 5 минут на вопросы экспертов и зрителей.

Компании, которые выступят в питч-сессии будут отобраны на конкурсной основе. Стартапам необходимо соответствовать следующим требованиям:

У компании уже разработан MVP или готовое решение, которое поможет повысить урожайность поля;

Ценность представляемого продукта уже подтверждена первой продажей или пилотным проектом;

Стартап имеет собственную команду, нацеленную на быстрый рост.

Подать заявку на участие в мероприятии стартапы могут на сайте RSHB DIGITAL.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе RSHB.DIGITAL запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

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