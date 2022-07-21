Каждый второй врач призвал россиян вновь начать защищаться от COVID-19

В последнее время многие страны ослабили или отменили ковидные ограничения и возвращаются к условиям, действовавшим до пандемии. Но это не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции миновала. Наоборот, число заболевших вновь начало расти, поэтому не стоит пренебрегать защитными мерами, такими как ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и вакцинации. Такого мнения придерживаются свыше половины из 1500 российских врачей, опрошенных СК «Росгосстрах Жизнь» и платформой для работников медицинской отрасли «Доктор на работе» с 24 июня по 10 июля.

В России с 1 июля отменены ковидные ограничения внутри страны и для туристов. Также страны Европы и Азии одна за другой ослабляют или вовсе снимают ограничения для въезжающих туристов. Чтобы пересечь границу России, Чехии, Франции, Польши и других стран, а также границу Турции, которая для россиян представляет собой один из основных пересадочных хабов и туристических направлений, уже не нужно делать ПЦР-тест и / или предъявлять сертификат о вакцинации.

Тем не менее опрошенные врачи считают, что о победе над пандемией говорить еще рано и рекомендуют людям продолжить соблюдать доступные меры защиты. В частности, треть респондентов (33%) «скорее не могут», а четверть (25%) — «определенно не могут» согласиться с тем, что опасность пандемии миновала. У 12% нет четкого мнения по этому вопросу, что тоже исключает их из числа респондентов, которые настроены оптимистично.

По данным заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академика РАН Сергея Нетесова, опубликованным в одном из крупных федеральных СМИ, в последние две недели в странах Западной Европы наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В частности, свыше 100 тыс. новых случаев фиксируют ежедневно в Италии, Франции и Германии. Европейские волны доходят до России примерно через две недели, а первыми подъем заболеваемости на себе ощущают крупные города. В Москве и в Санкт-Петербурге это связано с тем, что туристы привозят новые штаммы коронавируса, откуда они проникают в регионы.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за прошедшую заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. Поэтому врачи советуют не пренебрегать мерами защиты: носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и прочими средствами индивидуальной защиты, а также своевременно вакцинироваться.

«Заболевание COVID-19 чревато различными осложнениями, поэтому зачастую, чтобы полностью вылечиться, нужно пройти курс реабилитации. В линейке СК «Росгосстрах Жизнь» есть продукт «Восстанови здоровье», предусматривающий в том числе реабилитацию после коронавирусной инфекции в лучших центрах страны. Приобрести и воспользоваться им можно даже в случае, если страхователь уже заболел. Но все же предотвратить болезнь гораздо легче, чем лечить, а соблюдение несложных профилактических мер позволит избежать как серьезных рисков для здоровья, так и значительных расходов на лечение», — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.