Новости

Около 400 пар в Иркутской области зарегистрируют брак в самую красивую дату июля

Служба ЗАГС Иркутской области сообщила, что завтра, в красивейшую дату июля – 22.07.22 – зарегистрируют свои отношения около 400 пар.

В частности, в Иркутске поженятся 159 пар, их них в иркутском Дворце бракосочетания в этот день марш Мендельсона прозвучит для 66 пар. 22.07.2022 года 47 пар зарегистрируют брак в Братске и Братском районе, в отделе по Усть-Илимскому району и Усть-Илимску на торжественную регистрацию брака придут 26 пар, в отделе по Ангарскому городскому округу – 17 пар.

Общее количество браков, зарегистрированных в Иркутской области за 1 полугодие 2022 года, составило 6 547 – это на 413 меньше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда поженились 6 960 пар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Производители бурбона Jim Beam и виски Macallan продали бизнес в России
H&M начал разрывать договоры аренды с ТЦ в России
Экспорт металлургической продукции стал почти бессмысленным – глава НЛМК
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании