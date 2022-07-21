Около 400 пар в Иркутской области зарегистрируют брак в самую красивую дату июля

Служба ЗАГС Иркутской области сообщила, что завтра, в красивейшую дату июля – 22.07.22 – зарегистрируют свои отношения около 400 пар.

В частности, в Иркутске поженятся 159 пар, их них в иркутском Дворце бракосочетания в этот день марш Мендельсона прозвучит для 66 пар. 22.07.2022 года 47 пар зарегистрируют брак в Братске и Братском районе, в отделе по Усть-Илимскому району и Усть-Илимску на торжественную регистрацию брака придут 26 пар, в отделе по Ангарскому городскому округу – 17 пар.

Общее количество браков, зарегистрированных в Иркутской области за 1 полугодие 2022 года, составило 6 547 – это на 413 меньше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда поженились 6 960 пар.