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«До октября нагрузка на переправе будет серьезной». Губернатор – о ситуации с очередями на Ольхон

Тема переправы на Ольхон который день находится в топе проблемных вопросов. В соцсетях – много фотографий огромных автомобильных очередей на паром. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на место выехали сотрудники Дирекции автодорог региона, чтобы оценить ситуацию. Пока предлагается установить пост ГИББД, а затем электронную очередь.

– Сегодня в рамках эфира по дорогам Юлия Владимировна Гордина отчиталась: на переправе насчитали 75 машин. Но это в будний день. Уверен, в пятницу их значительно больше, – написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас прорабатывается вопрос выставления поста ГИБДД, хотя Игорь Кобзев признаёт, что нужно электронное табло с информацией о количестве машин, ожидающих переправы, чтобы сделать процесс контролируемым и цивилизованным.

– Понимаю, что до октября нагрузка на переправе будет действительно серьезной. Поручил министру транспорта лично съездить в Сахюрту. Нам нужно не просто сиюминутно снять возникшую напряженность, а проработать этот вопрос на будущее, – отметил губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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