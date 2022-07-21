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Производители бурбона Jim Beam и виски Macallan продали бизнес в России

Beam Suntory вместе с Edrington достигли соглашения о продаже совместного предприятия Maxxium Russia местному руководству, сообщается на официальном сайте одной из организаций.

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«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании», – говорится в сообщении.

Организации пересмотрели подходы к будущему российского бизнеса после спецоперации на Украине. В настоящее время поставки Beam Suntory приостановлены, поскольку компания продолжает соблюдать все установленные законы, включая международные санкции.

Компания Beam Suntory производит алкогольные напитки более 200 лет, в частности знаменитый бурбон Jim Beam, а также японский виски, односолодовый скотч. Edrington в алкогольном бизнесе почти 160 лет. Компания производит элитные напитки, которые настаиваются в дубовых бочках.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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