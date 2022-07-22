Рубль будет слабеть, но стоит ли покупать доллар?

Крепость рубля связана не с ростом его инвестиционной привлекательности, а скорее с негативным отношением к иностранным валютам, отмечают эксперты БКС в своем валютном обзоре. Банки пытаются избавиться от валютных пассивов, не находя возможностей их размещения — вводятся комиссии за хранение на счетах, появляется отрицательная ставка по валютным депозитам юрлиц, повышаются транзакционные сборы. По сути, наблюдается острая фаза девалютизации российской финансовой системы, подчеркивают аналитики.

Эксперты приводят четыре причины для ослабления рубля и дают рекомендации, какую валюту можно покупать, чтобы минимизировать риски.

1. Экспорт снижается

– Поступления валюты в страну вскоре могут уменьшиться на фоне ограничений против основных российских сырьевых товаров, – поясняют аналитики. –На Западе планируется сокращение зависимости от нефти и газа, вводятся квоты на промышленные металлы и эмбарго по золоту. Из-за замедления глобальной экономики высоки риски снижения цен на сырьевые товары, что также ударит по экспортной выручке.

2. Импорт восстанавливается

– В начале весны импорт рухнул до 50% г/г. Последние месяцы наблюдается постепенное наращение поставок из дружественных стран, введен режим параллельного импорта. Очевидно, происходит адаптация, но она требует времени. И по итогам года мы рассчитываем увидеть значительное восстановление импорта, провал будет в пределах 30%. Когда импорт активизируется, вырастет спрос на валюту, которой оплачиваются иностранные товары и услуги.

3. Бюджетное правило возвращается

– Принцип перераспределения средств от нефтегазовых сверхдоходов в пользу резервного фонда через покупку валюты в марте перестал функционировать. Бюджетное правило, долгие годы оказывающее существенное влияние на рубль, поставлено на паузу. Тем не менее вскоре может появиться модернизированное правило. Интервенции будут проводиться через покупки дружественных валют, вероятно, китайского юаня. Косвенно окрепнут и доллар с евро.

4. Процентные ставки в России смягчаются

– ЦБ РФ снижает ключевую ставку на фоне замедления инфляции. А глобальные ЦБ переходят к монетарному ужесточению — ФРС 27 июля поднимет свою ставку до 2,5%, ЕЦБ также стремится обуздать инфляцию, оторвав ключевую ставку от нуля.

Смягчение денежно-кредитной политики уменьшает поддержку валюты. Однако, если ранее этот фактор мало отражался на курсе рубля, то сейчас он работает в совокупности с причинами, обозначенными выше, и также может давить на рубль.

С точки зрения технического анализа, эксперты БКС обращают внимание, что тренд вниз в USD/RUB часто прерывается резким ослаблением рубля, но спустя непродолжительное время все возвращается в прежнее русло.

В качестве важного уровня они отмечают планку на 56 — минимумы майской коррекции, после которой доллар уже прибавлял 20%. Если доллару вновь удастся закрепиться над этим уровнем, может последовать достаточно оперативный ход: сначала на 61, а затем и в область 65–67. Таргетом восстановления доллара на конец года при всех фундаментальных факторах служит техническая область 70 руб.

Несмотря на перспективы роста, американская валюта сейчас выглядит токсичным активом из-за вероятности введения новых санкций, считают эксперты БКС.

– У инвесторов есть несколько вариантов, как минимизировать риски, связанные с хранением USD. Это, во-первых, переход в юань из доллара США — это позволяет диверсифицировать вложения, снизить изменчивость портфеля и при этом не менять своей позиции по рублю, делая ставку на его ослабление. Во-вторых, покупка гонконгского доллара (HKD). Гонконг относится к территориям с развитой экономикой, макроэкономические параметры схожи с США и Европой. HKD жестко привязан к курсу USD и покупка гонконгских долларов за рубли по своей сути похожа на покупку USD, только без рисков недружественных стран.