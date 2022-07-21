Жаркий конец июля спрогнозировали синоптики в Иркутской области

Температуру 25 градусов и выше спрогнозировали синоптики в Иркутской области на конец текущего месяца, по их информации, погода начала улучшаться 20 июля и продолжит это делать в ближайшие дни.

«Жара и температурные рекорды, которые мы наблюдали во многих районах нашего региона и в мае, и июне, кажутся недосягаемыми в текущем месяце. Крайне неустойчивый характер погодных условий июля "гасит" любые надежды на горячие перспективы. За истёкший период, с начала месяца и по сегодняшний день, средняя температура воздуха в большинстве районов оказалась на 1−2 градусов ниже климатической нормы <…>. На 20 июля с температурой воздуха 25 градусов и выше по области отмечено от 3 до 8 дней», – говорится в сообщении Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации организации, в последние годы в Приангарье погода в июле изменилась – она в основном ненастна со значительными прогревами воздуха лишь в отдельные небольшие периоды.