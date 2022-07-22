Коронавирус обнаружили у президента Америки Джо Байдена

Действующий президент США, 79-летний Джо Байден заболел коронавирусом – об этом сообщила администрация Белого длма на официальном сайте.

«Сегодня утром у президента Байдена был обнаружен COVID-19. <…> В соответствии с рекомендациями CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени», – говорится в сообщении.

По словам властей, президент полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован, потому переносит болезнь в легкой форме. В настоящее время Байден проводит встречи и переговоры с помощью Zoom и телефона. Как только тест на ковид покажет отрицательный результат, президент вернется к очной работе.