Пьяный иркутянин на Mersedes нанес удары офицеру полиции – ему грозит до 5 лет колонии

Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего водителя Mersedes в Иркутской области – мужчину подозревают в применении насилия в отношении офицера полиции, сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел накануне в Слюдянском районе. Там на контрольно-пропускном пункте правоохранители остановили иномарку для проверки документов – за рулем был мужчина с явными признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. У водителя отсутствовали права, а регистрация автомобиля была прекращена.

«Во время составления протоколов мужчина стал вести себя агрессивно и нанес удары офицеру», – пояснили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Известно, что ранее мужчина судим за аналогичное деяние и иные преступления. Кроме того, на нарушителя составлен ряд административных материалов за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, езду без водительского удостоверения и управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Иномарка помещена на арестплощадку, а госномера изъяты.