Иркутская область вошла в топ-15 регионов России, где чаще всего предлагают «суперзарплаты»

Эксперты hh.ru проанализировали 3 миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года и выяснили, где и кому в России предлагают «суперзарплаты».

За первое полугодие 2022 года в России открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тыс. руб. – это 8% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России была меньше, и составляла 5%.

Чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области: 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тыс. руб. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем - Чукотский АО (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%). Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тыс. руб. встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).

Среди сибирских регионов, в топ-15 вошла только Иркутская область, здесь 10% от общего числа предложений о работе предполагают оплату выше 150 тысяч рублей. Причем это показатель более чем в два раза вырос относительно прошлого года (в 2021 году - 4,3%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Москва потеряла одну позицию в рейтинге, Чукотский АО – две. Магаданская область и Республика Саха, наоборот, улучшили свои позиции, поднявшись со второго и четвертого места соответственно.

Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга – 39% от всех предложений о работе. Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тыс. руб. попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Показательно, что год назад сфера консалтинга занимала лишь четвертое место, доля «суперзарплат» там составляла всего 10%. По сравнению с первым полугодием 2021 года свои позиции потеряла и ИТ-сфера – сейчас она на четвертом месте, а год назад была на втором (20%).