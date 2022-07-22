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Иркутская область вошла в топ-15 регионов России, где чаще всего предлагают «суперзарплаты»

Эксперты hh.ru проанализировали 3 миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года и выяснили, где и кому в России предлагают «суперзарплаты».

За первое полугодие 2022 года в России открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тыс. руб. – это 8% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России была меньше, и составляла 5%.

Чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области: 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тыс. руб. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем - Чукотский АО (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%). Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тыс. руб. встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).

Среди сибирских регионов, в топ-15 вошла только Иркутская область, здесь 10% от общего числа предложений о работе предполагают оплату выше 150 тысяч рублей. Причем это показатель более чем в два раза вырос относительно прошлого года (в 2021 году - 4,3%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Москва потеряла одну позицию в рейтинге, Чукотский АО – две. Магаданская область и Республика Саха, наоборот, улучшили свои позиции, поднявшись со второго и четвертого места соответственно.

Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга – 39% от всех предложений о работе. Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тыс. руб. попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Показательно, что год назад сфера консалтинга занимала лишь четвертое место, доля «суперзарплат» там составляла всего 10%. По сравнению с первым полугодием 2021 года свои позиции потеряла и ИТ-сфера – сейчас она на четвертом месте, а год назад была на втором (20%).

Профессиональная сфера

Доля вакансий с зарплатами выше 150 тыс. руб. от общего числа предложений о работе в профсфере

I полугодие 2021

I полугодие 2022

Разница

Консалтинг

10,4%

39,3%

28,9%

Высший менеджмент

26,8%

32,8%

6,0%

Добыча сырья

16,3%

27,6%

11,3%

ИТ, интернет, телеком

20,3%

22,4%

2,0%

Строительство, недвижимость

9,4%

13,5%

4,1%

Банки, инвестиции, лизинг

5,0%

12,3%

7,2%

Автомобильный бизнес

6,5%

9,8%

3,3%

Маркетинг, реклама, PR

7,3%

8,0%

0,6%

Инсталляция и сервис

4,7%

7,9%

3,2%

Продажи

6,3%

7,9%

1,6%

Искусство, развлечения, медиа

4,2%

7,9%

3,6%

Страхование

7,9%

7,6%

-0,3%

Рабочий персонал

2,1%

7,2%

5,1%

Производство, сельское хозяйство

3,2%

7,1%

3,9%

Транспорт, логистика

3,7%

7,0%

3,3%

Медицина, фармацевтика

3,1%

6,3%

3,2%

Гослужба, НКО

0,2%

6,1%

5,9%

Закупки

5,5%

5,8%

0,4%

Спорт, фитнес, салоны красоты

7,1%

4,7%

-2,4%

Юристы

4,8%

4,5%

-0,3%

Управление персоналом

4,0%

4,2%

0,2%

Бухгалтерия

2,0%

3,0%

1,0%

Туризм, гостиницы, рестораны

1,9%

3,0%

1,2%

Безопасность

1,1%

1,8%

0,6%

Наука, образование

2,6%

1,7%

-0,9%

Административный персонал

1,0%

1,5%

0,5%

Домашний персонал

3,2%

1,1%

-2,1%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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