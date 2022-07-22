Иркутская область вошла в топ-15 регионов России, где чаще всего предлагают «суперзарплаты»

Эксперты hh.ru проанализировали 3 миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года и выяснили, где и кому в России предлагают «суперзарплаты».
За первое полугодие 2022 года в России открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тыс. руб. – это 8% от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России была меньше, и составляла 5%.
Чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области: 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тыс. руб. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем - Чукотский АО (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%). Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тыс. руб. встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).
Среди сибирских регионов, в топ-15 вошла только Иркутская область, здесь 10% от общего числа предложений о работе предполагают оплату выше 150 тысяч рублей. Причем это показатель более чем в два раза вырос относительно прошлого года (в 2021 году - 4,3%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Москва потеряла одну позицию в рейтинге, Чукотский АО – две. Магаданская область и Республика Саха, наоборот, улучшили свои позиции, поднявшись со второго и четвертого места соответственно.
Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга – 39% от всех предложений о работе. Также существенной долей «дорогих» вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тыс. руб. попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).
Показательно, что год назад сфера консалтинга занимала лишь четвертое место, доля «суперзарплат» там составляла всего 10%. По сравнению с первым полугодием 2021 года свои позиции потеряла и ИТ-сфера – сейчас она на четвертом месте, а год назад была на втором (20%).
|
Профессиональная сфера
|
Доля вакансий с зарплатами выше 150 тыс. руб. от общего числа предложений о работе в профсфере
|
I полугодие 2021
|
I полугодие 2022
|
Разница
|
Консалтинг
|
10,4%
|
39,3%
|
28,9%
|
Высший менеджмент
|
26,8%
|
32,8%
|
6,0%
|
Добыча сырья
|
16,3%
|
27,6%
|
11,3%
|
ИТ, интернет, телеком
|
20,3%
|
22,4%
|
2,0%
|
Строительство, недвижимость
|
9,4%
|
13,5%
|
4,1%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
5,0%
|
12,3%
|
7,2%
|
Автомобильный бизнес
|
6,5%
|
9,8%
|
3,3%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
7,3%
|
8,0%
|
0,6%
|
Инсталляция и сервис
|
4,7%
|
7,9%
|
3,2%
|
Продажи
|
6,3%
|
7,9%
|
1,6%
|
Искусство, развлечения, медиа
|
4,2%
|
7,9%
|
3,6%
|
Страхование
|
7,9%
|
7,6%
|
-0,3%
|
Рабочий персонал
|
2,1%
|
7,2%
|
5,1%
|
Производство, сельское хозяйство
|
3,2%
|
7,1%
|
3,9%
|
Транспорт, логистика
|
3,7%
|
7,0%
|
3,3%
|
Медицина, фармацевтика
|
3,1%
|
6,3%
|
3,2%
|
Гослужба, НКО
|
0,2%
|
6,1%
|
5,9%
|
Закупки
|
5,5%
|
5,8%
|
0,4%
|
Спорт, фитнес, салоны красоты
|
7,1%
|
4,7%
|
-2,4%
|
Юристы
|
4,8%
|
4,5%
|
-0,3%
|
Управление персоналом
|
4,0%
|
4,2%
|
0,2%
|
Бухгалтерия
|
2,0%
|
3,0%
|
1,0%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
1,9%
|
3,0%
|
1,2%
|
Безопасность
|
1,1%
|
1,8%
|
0,6%
|
Наука, образование
|
2,6%
|
1,7%
|
-0,9%
|
Административный персонал
|
1,0%
|
1,5%
|
0,5%
|
Домашний персонал
|
3,2%
|
1,1%
|
-2,1%