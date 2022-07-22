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Пользователи Сбербанка столкнулись со сбоями в работе приложения

При входе пользователям предлагают подключиться к другой сети.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении банка.

Сбой устранили через два часа после заявления банка.

Последний массовый сбой в работе приложений Сбербанка произошел в конце февраля, после того как США ввели против него санкции. Пользователи не могли войти в приложение и перевести деньги, сообщает РБК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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