Пользователи Сбербанка столкнулись со сбоями в работе приложения

При входе пользователям предлагают подключиться к другой сети.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении банка.

Сбой устранили через два часа после заявления банка.

Последний массовый сбой в работе приложений Сбербанка произошел в конце февраля, после того как США ввели против него санкции. Пользователи не могли войти в приложение и перевести деньги, сообщает РБК.