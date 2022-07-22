Школьница из Усть-Илимска установит флаг Иркутской области на Северном полюсе

Участники экспедиции на ледоколе через Баренцево море выйдут в Северный Ледовитый океан на острова Земли Франца Иосифа, рассказали в правительстве иркутской области.

В Мурманске 70 победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в экспедицию «Ледокол открытий». Иркутскую область в десятидневной просветительской экспедиции представляет ученица средней общеобразовательной школы № 11 Усть-Илимска Елизавета Киселева.

Возможность принять участие в путешествии Елизавета Киселева получила, пройдя дистанционные этапы конкурса и очные полуфиналы, осенью прошлого года в международном детском центре «Артек». Школьница, в составе команды «Авторов перемен», доказала свое умение работать в группе, набрала высокие баллы в личном рейтинге.

Как сообщили в министерстве образования, в научном путешествии школьники познакомятся с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола, узнают историю освоения Северного полюса, увидят природу его морей, смогут погрузиться в изучение флоры и фауны.