МТС предлагает компаниям Приангарья сервис комплексной видеокоммуникации

МТС дополнила свою экосистему сервисом видеокоммуникаций Webinar, который предлагает решения для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий и предлагает предпринимателям Иркутской области воспользоваться облачным или коробочным решением онлайн-сервиса, рассказали в компании.

Предпринимателям Иркутской области Webinar предоставляет комплекс продуктов: проводить онлайн-встречи, совещания, вебинары и онлайн-мероприятия, одна из платформ сервиса помогает в организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. Также пользователи имеют возможность проводить крупные виртуальные и гибридные мероприятия на собственной стриминговой платформе.

Webinar дополнил экосистему В2В-сервисов МТС и дает возможность создать МТС аналог российского Zoom – единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций. Сегодня сервис предлагает продукты в облачном или коробочном решении, и в будущем для В2В-клиентов компании – интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями Telecom API и искусственного интеллекта.

«Онлайн-совещания, созвоны по экстренным вопросам и встречи по видеосвязи уже стали привычной частью рабочего дня во многих нишах бизнеса страны и Иркутской области, в частности. Эта тенденция совпала с идущим полным ходом процессом импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить решения западных провайдеров», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.