В Усть-Куте завершилось голосование за лучшие названия соцобъектов для нового микрорайона ИНК

Жители Усть-Кута приняли участие в голосовании за лучшие названия социальных объектов, которые будут расположены в новом микрорайоне Иркутской нефтяной компании, рассказали в пресс-службе.

Рейтинговое онлайн-голосование среди жителей Усть-Кута прошло с 01 по 17 июля 2022 г. Для каждого соцобъекта было предложено шесть названий. Ранее варианты были отобраны по итогам встреч с представителями администраций города и района, депутатами и лидерами общественного мнения.

По результатам голосования определены следующие названия: детский сад на 90 мест – «Сибирячок» (44,4%); физкультурно-оздоровительный комплекс – «Атлант» (30,2%); культурно-досуговый центр – «Ленский» (23%).

Ранее были определены названия для еще двух социальных объектов нового микрорайона. Так, средней образовательной школе присвоили имя Дмитрия Менделеева, детский сад на 190 мест назвали в честь Сибирских первопроходцев. Каждый из соцобъектов планируется оформить в уникальном стиле – в соответствии с названием и общей стилистикой микрорайона.

Напомним, в Усть-Кутском районе реализуется масштабный инвестиционный проект Иркутской нефтяной компании – газохимический кластер. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода, а также Иркутский завод полимеров – крупнейшее предприятие Восточной Сибири с ежегодной производственной мощностью в 650 тыс.т. При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест.

Также ИНК реализует строительство современного жилого микрорайона с развитой инфраструктурой, где смогут проживать 3000 человек – сотрудники Иркутского завода полимеров с семьями. Кроме многоэтажных блок-секций на территории будут расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, два детских сада, школа. Социальными объектами смогут пользоваться все жители Усть-Кута.