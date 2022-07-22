112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 297 479.

Лидер по числу заражений – Иркутск (+59), второе место за Ангарском (+11), третье за Иркутским районом (+10). Заболеваемость в остальных населенных пунктах региона не превышает 4 случаев за сутки.

В медучреждениях остаются 225 пациентов, выздоровели 73 человека, зафиксирован один летальный случай.

Напомним, что ранее глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне инфекции. Проработать вопрос с койками, запасами лекарств и кислорода.