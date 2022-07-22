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Пост ГИБДД планируют поставить на ольхонской переправе

В очереди к парому вчера стояли 75 автомобилей.

«Коллеги отрабатывают с ГИБДД вопрос выставления поста на этом месте. Само собой — в конце недели, когда самый оживленный трафик», – пишет губернатор Игорь Кобзев в Телеграме.

По итогам отчета главы дирекции по строительству и эксплуатации дорог Юлии Гординой, губернатор поручил добавить больше санитарных кабинок

«До октября нагрузка на переправе будет действительно серьезной. Поручил министру транспорта лично съездить в Сахюрту. Нам нужно не просто сиюминутно снять возникшую напряженность, а проработать этот вопрос на будущее», – заключает губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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