Пост ГИБДД планируют поставить на ольхонской переправе

В очереди к парому вчера стояли 75 автомобилей.

«Коллеги отрабатывают с ГИБДД вопрос выставления поста на этом месте. Само собой — в конце недели, когда самый оживленный трафик», – пишет губернатор Игорь Кобзев в Телеграме.

По итогам отчета главы дирекции по строительству и эксплуатации дорог Юлии Гординой, губернатор поручил добавить больше санитарных кабинок

«До октября нагрузка на переправе будет действительно серьезной. Поручил министру транспорта лично съездить в Сахюрту. Нам нужно не просто сиюминутно снять возникшую напряженность, а проработать этот вопрос на будущее», – заключает губернатор.