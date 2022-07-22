В Госдуме предложили сокращать на час рабочую смену в день рождения

С предложением выступил депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Депутат отмечает, что в соответствии с Трудовым кодексом страны длительность рабочего дня либо смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на час.

При этом, кодекс не предусматривает ситуации с днем рождения, отмечаем большей частью россиян.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращённого на один час рабочего дня или смены», — пишет Матвейчев в своем письме главе Минтруда.