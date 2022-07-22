В Иркутске стартовал третий сезон кинопарковок Tele2

Оператор вновь начинает показы фильмов под открытым небом и приглашает иркутян в автокинотеатр рядом с ТРЦ «ЯркоМолл». Въезд для всех желающих свободный, рассказали в компании.

Кинотеатр Tele2 будет работать до 21 августа со среды по воскресенье на парковке ТРЦ «ЯркоМолл», посетителей ждут два сеанса в день. В течение месяца любители кино увидят 48 картин разных жанров от видеосервиса Wink. Весь видеоконтент будет транслироваться с помощью мобильного интернета Tele2.

Показы для всех гостей бесплатные и без предварительной регистрации. В будние дни и субботу сеансы начинаются в 19:00, в воскресенье – в 18:00. Въезд на парковку открывается за полчаса до начала показа. В ближайшие дни посетители увидят драму «Движение вверх» и триллер «Ограбление по-джентльменски». Полное расписание сеансов доступно на сайте проекта.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Tele2 активно интегрирует тему кино не только в тарифы и услуги, но и в культурную жизнь региона. Третий год подряд мы запускаем кинопарковки, чтобы не только разнообразить летние вечера иркутян, но и продемонстрировать им скорость мобильного интернета Tele2, с помощью которого транслируется видеоконтент в нашем кинотеатре под открытым небом».