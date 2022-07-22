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Нефть дорожает на 1% из-за рисков вокруг поставок

До 104,9 доллара за баррель, сообщает агентство «Прайм».

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%, поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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