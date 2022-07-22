Приоритетными статьями госбюджета россияне считают образование и здравоохранение

По мнению россиян, в приоритете у государства должны быть траты на образование и здравоохранение. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob 1600 россиян из всех округов страны указали, на что, по их мнению, в первую очередь должен расходоваться госбюджет.

Первоочередными статьями расходов государства россияне чаще всего называли сферы образования (53% опрошенных) и здравоохранение (51%). Практически каждый третий считает, что государству в первую очередь следует поддерживать национальную экономику (32%) и социальную политику (30%). По мнению 25% опрошенных, в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 22% респондентов приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону. 15% считают, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды, 5% — на культуру, кинематографию и СМИ.

Женщины чаще мужчин приоритетными статьями госбюджета называли образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Мужчины же чаще считают, что госсредства должны расходоваться в первую очередь на поддержание экономики, социальной политики и национальной обороны.

Молодежь до 24 лет чаще всего считает образование, экологию и культуру главными статьями расходов государства. Респонденты старше 45-ти же чаще говорят, что в господдержке в первую очередь нуждаются нацэкономика, социальная политика, правоохранительная деятельность и оборонная сфера.

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали чаще называть приоритетными сферами национальную экономику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, а вот внимание к природоохранной деятельности за 2 года снизилось.