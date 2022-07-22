Сбер провёл межрегиональный форум волонтёров в Иркутске

В Иркутске прошел межрегиональный форум волонтёров. Представители Сбера, En+ Group, ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ», Иркутской нефтяной компании, СХ ПАО «Белоречинское», ГП «Янта», ИРГУПС, операторов сотовой связи МТС, Мегафона, госкорпорации «Росатом» и других крупных компаний, профессионалы волонтерских движений и общественных фондов поделились стратегиями корпоративного волонтёрства. Цель форума – объединить знания, опыт и усилия корпоративных волонтерских движений для достижения существенных для общества результатов и вовлечения большего количества приверженцев волонтерского движения в партнерские активности, рассказали в компании.

В перечисленных организациях работают целые команды сотрудников, которые инициируют и реализуют программы корпоративного волонтёрства. Так, например, команда активных волонтеров Сбера, организаторов различных проектов, это 15 тыс.человек, а на деле более 100 тыс. сотрудников участвуют в посадках деревьев, других экологических акциях, адресной помощи нуждающимся, донорстве и многом другом. В июне Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», где собраны актуальные продукты экосистемы и партнёров, навигация по благотворительным фондам и социальным инициативам, а также полезные материалы, которые могут помочь с решением насущных вопросов в разных сферах жизни.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Добровольческая активность в Сбере очень высокая – это порядка 450 постоянно действующих проектов и разовых мероприятий, а более 100 команд участвуют в ежегодном конкурсе социальных проектов. Для поддержки сообщества волонтеров, их взаимодействия работает специальная цифровая платформа «Сберегаем то, что любим. Вместе»».

Профессионалы волонтерской деятельности поделились опытом в вопросах мотивации волонтеров, организации волонтерских команд и активностей. Важным событием форума стало подписание меморандума о присоединении волонтерских движений к Национальному совету корпоративного волонтёрства и создании филиала «Байкал», который будет действовать на территории четырёх субъектов – Иркутской области, республики Бурятия, республики САХА (Якутия) и Забайкальского края под председательством Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Татьяна Гончаренко, координатор Национального совета корпоративного волонтерства:

«Корпоративное волонтёрство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций, поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами. Благодаря Сберу и командам волонтёров организаций Приангарья появился еще один филиал совета».

Во второй день форума волонтёры провели масштабную экологическую акцию «Сохраним леса Байкала» по расчистке защитных противопожарных полос в Прибайкальском национальном парке на территории Порт Байкал.

*Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) был создан в 2014 году с целью объединения сил и ресурсов, а также для дальнейшего развития корпоративного волонтёрства в России. Члены совета объединяют усилия российских компаний и создают возможности для максимально широкого распространения лучших практик корпоративного волонтёрства в стране. Сегодня совет представлен уже в 31 регионе России».