За год продажи рекреационных апартаментов в Петербурге выросли в два раза

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg подвели итоги I полугодия 2022 года на рынке апартаментов в Петербурге. Согласно исследованию, свободное предложение в сегменте увеличилось за год на 14% и составило 4,2 тыс. юнитов общей площадью 160 тыс. кв. м. Продажи по отношению к I полугодию 2021 года снизились на 40%: наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегменте несервисных апартаментов – в 6 раз, спрос на сервисные апартаменты снизился на 47%, а к рекреационным апартаментам, наоборот, наблюдался повышенный интерес – было продано в два раза больше юнитов, чем за аналогичный период 2021 года. Средние цены за полугодие увеличились на все типы апартаментов в диапазоне от 14% до 32% за кв. м. С учетом текущей динамики спроса ожидается, что итоговые значения продаж будут на уровне 2017 года (около 2,8 тыс. юнитов) при сдержанном росте цен.

Предложение

Объем свободного предложения на рынке апартаментов составил 4,2 тыс. юнитов общей площадью 160 тыс. кв. м. Относительно показателей I полугодия 2021 года количество юнитов увеличилось на 14%, что связано с выводом на рынок новых объектов во всех форматах, кроме элитных.

Доля апартаментов сервисного формата в общей структуре предложения составила 75%, что на 14 п. п. ниже значения I полугодия 2021 года. Доля предложение в рекреационных объектах по итогам I полугодия 2022 года составила 20%, против 5% за аналогичный период 2021 года.

Количество сервисных лотов за год снизилось на 4%, несервисных – на 17%. Предложение рекреационных апартаментов за год увеличилось более чем в четыре раза за счет старта продаж в нескольких комплексах, в том числе в «Морской Ривьере» и в новых очередях комплекса «Мир внутри».

В I полугодии 2022 года открылись продажи в девяти апарт-комплексах, шесть из которых относятся к сервисным, два – к несервисным, один комплекс с рекреационными апартаментами. Общее количество юнитов в новых объектах превысило 2,8 тыс. апартаментов общей площадью 79,4 тыс. кв. м. Среди наиболее крупных объектов стоит отметить «25/7 Заневский», «Мир внутри» и два объекта сети IZZZI (на Гороховой и на 7-й линии В.О.).

Размещение апартаментов в реконструируемых исторических зданиях стало новым трендом для петербургского рынка недвижимости. По состоянию на конец II квартала 2022 года в продаже находилось 15 апарт-отелей, представленных в реконструируемых зданиях. Суммарный номерной фонд в них – 1,3 тыс. юнитов общей площадью 47,4 тыс. кв. м. В подобных объектах преимущественно расположены сервисные апарт-отели (59% совокупного номерного фонда).

Спрос

Несмотря на то, что для увеличения спроса девелоперы активно внедряли совместные с банками программы кредитования, за первые шесть месяцев 2022 года общий объем продаж всех форматов апартаментов снизились на 40% по отношению к I полугодию 2021 года и стал сопоставим с результатами аналогичного периода 2017 года. С января по июнь было реализовано 1,1 тыс. апартаментов общей площадью 35,7 тыс. кв. м: из них 71% продаж пришелся на лоты сервисного формата (более 790 юнитов), 24% – рекреационного (более 270 юнитов), а остальные 5% – на юниты несервисного формата и элитные апартаменты.

Наибольшее снижение спроса наблюдалось в сегменте несервисных апартаментов, где количество сделок уменьшилось в шесть раз за счет завершения продаж в ряде объектов. Спрос на сервисные апартаменты снизился на 47% к результатам I полугодия 2021 года. При этом в рекреационных апартаментах было продано в два раза больше юнитов, чем за аналогичный период 2021 года.

Татьяна Любимова, директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

«Оживление спроса на рекреационные апартаменты обусловлено привлекательностью прибрежных локаций Петербурга и желанием проводить время, а порой и постоянно проживать в современных комплексах, расположенных в престижном курортном направлении. В связи с увеличением внутреннего туристического потока, ожидаем, что данный сегмент будет развиваться и с точки зрения наполненности объектов инфраструктурными составляющими».

Коммерческие условия

По сравнению с итогами 2021 года наиболее заметное удорожание произошло в формате несервисных апартаментов, где наблюдалось увеличение средней цены квадратного метра на 32% в связи с ростом интереса к объектам в высокой стадии готовности. Увеличение цен в элитных апартаментах составило в среднем 30%, в сервисных – 19%, в рекреационных – 14%. Во всех форматах апартаментов существенное влияние на изменение коммерческих условий оказало увеличение себестоимости строительства и вывод в продажу нового предложения.

Прогнозы

До конца года в Петербурге к вводу запланировано 25 объектов, рассчитанных на 6 тыс. юнитов, общая площадь которых составляет 175 тыс. кв. м, из них в формате сервисных апартаментов – более 90%.

Учитывая текущую динамику спроса, можно ожидать, что годовые значения продаж достигнут уровня 2017 года, когда было продано около 2,8 тыс. юнитов. При этом в перспективе будет наблюдаться сдержанный рост цен за счет увеличения строительной готовности объектов.

Наталия Розенблюм, директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Russia, отмечает:

«Благодаря сохранению возможности удаленной работы, а также появлению менее четкой границы между работой и отдыхом, рекреационные апартаменты представляются комфортными для жизни в новых реалиях, о чем свидетельствует динамика спроса на данный формат апартаментов. Мы ожидаем, что популярность данного сегмента сохранится, что внесет ощутимый вклад в восстановление рынка».