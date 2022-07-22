Объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы увеличился на 19%

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы представлено 12,8 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 893,7 тыс. кв. м.

Объем предложения увеличился на 19% и стал максимальным за последние три года, при этом основное пополнение рынка произошло во II квартале. Одним из драйверов роста предложения оказалось снижение спроса: всего за январь-июнь 2022 года было продано 6 тыс. лотов, треть которых (1,9 тыс. сделок) была реализована во II квартале – это минимальное значение за последние четыре года, но оно сопоставимо с результатами допандемийного 2018 года. Средневзвешенный показатель цены 1 кв. м достиг 472 тыс. руб., увеличившись за полгода на 8%, а средний бюджет предложения достиг 33,1 млн руб., что на 4% больше, чем шесть месяцев назад.

По итогам I полугодия 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы представлено 12,8 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 893,7 тыс. кв. м. Такого большого количества лотов в продаже не наблюдалось на протяжении последних трех лет. За шесть месяцев объем предложения увеличился на 19%. При этом основное пополнение рынка было осуществлено во II квартале 2022 года, когда в продажу вышло большое количество корпусов с общим проектным числом лотов более семи тысяч. Также в течение полугодия продажи были открыты в восьми новых проектах, в которых предусмотрено порядка 4,5 тыс. лотов. Таким образом, на конец июня 2022 года на первичном рынке бизнес-класса Москвы в продаже были представлены 97 жилых комплексов, включающие 292 корпуса.

На увеличение объема предложения повлияло не только открытие продаж в новых проектах и корпусах, но и снижение спроса. Всего за I полугодие на первичном рынке было продано 6 тыс. лотов бизнес-класса, 31% из которых (1,9 тыс. сделок) был реализован во II квартале 2022 года. Стоит отметить, что количество сделок за данный период является минимальным за последние четыре года, однако суммарное количество транзакций за I полугодие сопоставимо с данными за аналогичный период 2018 года.

На фоне снижения спроса замедлился рост цен. На конец июня 2022 года средневзвешенная цена одного квадратного метра жилья бизнес-класса составила 472 тыс. руб., увеличившись за полугодие на 8%. При этом основная динамика пришлась на первые три месяца года, а во II квартале рост средневзвешенного показателя составил всего 1%, что соответствует значениям допандемийных лет. Средний бюджет предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы по итогам июня 2022 года составил 33,1 млн руб., что на 4% больше, чем полгода назад, однако за II квартал показатель не изменился, так как рынок пополнился лотами небольших площадей.

Ольга Широкова, региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia:

«За II квартал 2022 года объем реализованного спроса на первичном рынке жилья бизнес-класса показал минимальное значение за последние четыре года, при этом суммарное количество сделок за I полугодие сопоставимо с данными 2018 года, который предшествовал фазе ажиотажного спроса. Однако объем предложения пока ниже значений того периода, несмотря на пополнение рынка. Среди трендов можно отметить осторожность как потенциальных покупателей, так и девелоперов. Тем не менее, уже с III квартала мы ожидаем увеличение количества сделок: субсидированная ипотека, окончание действия срочных вкладов, акционные предложения девелоперов, выход новых проектов – эти и другие факторы будут способствовать постепенному восстановлению спроса».