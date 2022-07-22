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ЦБ снизил ключевую ставку до 8%

Снижение составило 150 б.п.

«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», – говорится в сообщении Центробанка.

Аналитики допускали снижения на 100 б.п. В обычной ситуации Банк России вернулся был к стандартному шагу в 25-50 базисных пунктов, но сейчас дефляция и слабая экономическая активность требуют более агрессивных мер от регулятора.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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