Главу агентства недвижимости «Единое» в Ангарске осудили на 10,5 года за аферу на 37 млн рублей

Руководителя агентства недвижимости «Единое» в городе Ангарске Иркутской области приговорили к 10 годам колонии за мошенничество на 37 млн рублей, сообщает пресс-служба Ангарского горсуда.

Установлено, что женщина на протяжении трех лет обманывала граждан, желающих купить квартиры или жилые дома. Люди обращались в агентство, им предлагали подходящее жилье, оформляли предварительный договор купли-продажи и риэлтерское соглашение.

По условиям сделки, навязанным гражданам подсудимой деньги, предназначенные для оплаты жилья, риэлтор оставляла у себя в офисе в сейфе на хранение до момента регистрации сделки в Росреестре, объясняя это тем, что вторая сторона должна выполнить обязательства по оплате коммунальных услуг либо снятия с регистрационного учета, а также якобы для гарантии и безопасности граждан, чтобы не переплачивать за услуги банка по системе безопасных расчетов.

«Окончательный расчет с клиентами мошенница не производила, деньги ни покупателям, ни продавцам не возвращала, по различным надуманным причинам систематически откладывая дату расчета, в последние месяцы перед задержанием использовала режим самоизоляции по коронавирусу как повод не возвращать деньги обманутым клиентам, при этом в данный период режим самоизоляции вовсе не соблюдала, а продолжала обманывать новых потерпевших, совершая новые мошенничества», – рассказали в суде.

Женщина обманула более 30 человек. При этом во время судебного заседания подсудимая свою вину не признала, во всем обвиняла сотрудников полиции, которые якобы незаконно вскрыли изъятые у нее сейфы и похитили из них деньги клиентов.

Иски потерпевших удовлетворены, подсудимая обязана возместить вред потерпевшим.