Новости

Генплан Листвянки утвердили в Иркутском районе

Генеральный план Листвянского муниципального образования в Иркутском районе утвердили депутаты думы на заседании, которое состоялось 20 июля, сообщает администрация территории.

«Была проведена большая работа по согласованию с Министерством природных ресурсов. Мы постарались отстоять максимально возможные территории, учли пожелания жителей. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что данный план имеет социальную направленность. Теперь, понимая четкие границы территории, мы можем начать строительство жилых и социальных объектов, заняться благоустройством» , – сказал глава Листвянского МО Максим Максимов.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов подчеркнул, что генеральный план даст толчок развитию муниципального образования, позволит принять участие в программах кабмина РФ и правительства Иркутской области по развитию территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Производители бурбона Jim Beam и виски Macallan продали бизнес в России
H&M начал разрывать договоры аренды с ТЦ в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании