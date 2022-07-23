Генплан Листвянки утвердили в Иркутском районе

Генеральный план Листвянского муниципального образования в Иркутском районе утвердили депутаты думы на заседании, которое состоялось 20 июля, сообщает администрация территории.

«Была проведена большая работа по согласованию с Министерством природных ресурсов. Мы постарались отстоять максимально возможные территории, учли пожелания жителей. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что данный план имеет социальную направленность. Теперь, понимая четкие границы территории, мы можем начать строительство жилых и социальных объектов, заняться благоустройством» , – сказал глава Листвянского МО Максим Максимов.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов подчеркнул, что генеральный план даст толчок развитию муниципального образования, позволит принять участие в программах кабмина РФ и правительства Иркутской области по развитию территорий.