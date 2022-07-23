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Бизнесмен из Иркутска задолжал мэрии 610 тыс. рублей за аренду земли – арестована его машина

Бизнесмен из Иркутска задолжал администрации 610 тысяч рублей по арендной плате за земельный участок, в результате чего был арестован его транспорт, сообщает пресс-служба УФСПП по региону.

Установлено, что мужчина арендовал земельный участок для бизнеса в Свердловском районе у администрации Иркутска. Однако плату по договору аренды в течение нескольких лет вносил нерегулярно и частично.

Предприниматель не оплатил долг вовремя, потому приставы арестовали его автомобиль Mitsubishi Canter – машина была изъята и помещена на специализированную стоянку. Не желая лишаться своего имущества мужчина явился на прием к судебному приставу с квитанцией об оплате задолженности в полном объеме.

Автомобиль возвращен бизнесмену, деньги перечислены на расчетный счет взыскателя. Исполнительное производство окончено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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