Турпоток на Байкал будет увеличен вдвое в ближайшие 10 лет – Абрамченко

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела заседание комиссии по вопросам охраны озера Байкал, где заявила, что турпоток на озеро вырастет в ближайшие 10 лет вдвое, следует из данных кабмина.

«Президент России неоднократно подчеркивал, что развитие туристической инфраструктуры необходимо реализовывать с учетом экологической нагрузки. Мы должны принять все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при реализации возрастающего туристического потенциала. Уже сейчас, по данным Ростуризма, около 1 миллиона туристов ежегодно посещают Большой Байкал, ежегодный прирост интереса составляет до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое», – отметила Виктория Абрамченко.

По ее словам, основная задача – минимизировать негативное влияние уже накопленного антропогенного воздействия, а также обеспечить дальнейшее устойчивое развитие данных территорий с учетом экологических рисков и ограничений. Для этого разработана схема обращения с твердыми коммунальными отходами в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, учитывающая специфику правового режима данной территории. Кроме того, в планах сокращение объемов неочищенных сточных вод, попадающих в озеро.

На заседании комиссии было отмечено, что имеющихся объектов туристской инфраструктуры в настоящее время не хватает для комфортного размещения туристов. В этой связи значительное количество граждан размещается на необорудованных берегах озера, передвигается вне экологических троп, оказывая существенное антропогенное воздействие на окружающую среду.

Виктория Абрамченко поручила Ростуризму совместно с регионами разработать «дорожную карту» по системному развитию экологического туризма на Байкале с учетом минимизации антропогенной нагрузки на данную территорию.