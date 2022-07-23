Цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимости – эксперт

Сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова рассказала, что изготовление деревянных домокомплектов подешевело в России в условиях ограничения экспорта пиломатериала в Европу, и цены почти приблизились к себестоимости, пишет ТАСС.

«Цены на деревянные дома в России зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. С начала года стоимость в зависимости от региона снизилась в среднем на 10-15%, вернувшись к значениям апреля-мая прошлого года, когда началось резкое удорожание. Предпосылок к дальнейшему снижению мы не видим, так как нынешняя цена доски в 13-17 тыс. рублей за кубометр достигла условного дна – поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости», – сказала Юрлова.

По информации эксперта, в июне стоимость деревянного домокомплекта варьировалась от 50 до 70 тыс. тысяч рублей за квадратный метр. При этом с марта спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30% по сравнению с обычными значениями для летнего сезона в связи с общей экономической неопределенностью.

Однако в течение последних полутора месяцев наблюдается возврат интереса к строительству деревянных домов. Эксперты предполагают, что спрос на возведение индивидуального жилья повысят льготные ипотечные ставки.