Рекордное за всю историю количество магазинов появилось в Иркутской области в 2021 году

Максимальное за всю историю количество магазинов открылось в Прианагрьев 2021 году – 14,6 тысячи, следует из данных Иркутскстата.

На начало 2021 года торговая сеть области включает 14591 магазин со средней площадью 115 кв. метров, 2577 павильонов и 1034 торговых палаток. Кроме того, в Приангарье функционируют 778 аптек средней площадью 46 кв. метров и 468 аптечных пунктов. По предварительным данным, за 2021 год в торговле работает 186 тыс. человек – это 17% всего занятого населения области.

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 473,3 млрд рублей, в том числе 47,5% – продовольственные товары, 52,5% – непродовольственные.