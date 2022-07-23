Жителям Черемховского района, чье жилье пострадало от непогоды, выплатили 1,1 млн рублей

Жители Черемховского района Иркутской области, жилье которых пострадало в результате непогоды 13 июля, получили материальные выплаты, их общая сумма – 1,1 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Денежная помощь в размере 20 тысяч рублей предоставлена 55 семьям: 43 – из Голумети, 12 – Саянского МО. Кроме того, детей из пострадавших семей по желанию отправили в лагерь – изъявили желание поехать в оздоровительные организации шесть человек.

Напомним, град, сильный ветер и дождь произошли в Иркутской области 13 июля, в частности, в Черемховском, Тайшетском, Усольском, Нукутском, Осинском и Аларском районы. Максимальный урон был нанесен Черемховскому району. Непогода привела к значительному ущербу: гибели сельскохозяйственных культур, нарушению жизнедеятельности населения.