Новости

Жителям Черемховского района, чье жилье пострадало от непогоды, выплатили 1,1 млн рублей

Жители Черемховского района Иркутской области, жилье которых пострадало в результате непогоды 13 июля, получили материальные выплаты, их общая сумма – 1,1 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Денежная помощь в размере 20 тысяч рублей предоставлена 55 семьям: 43 – из Голумети, 12 – Саянского МО. Кроме того, детей из пострадавших семей по желанию отправили в лагерь – изъявили желание поехать в оздоровительные организации шесть человек.

Напомним, град, сильный ветер и дождь произошли в Иркутской области 13 июля, в частности, в Черемховском, Тайшетском, Усольском, Нукутском, Осинском и Аларском районы. Максимальный урон был нанесен Черемховскому району. Непогода привела к значительному ущербу: гибели сельскохозяйственных  культур, нарушению жизнедеятельности населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Продажи российской дорожно-строительной техники замедлились
Производители бурбона Jim Beam и виски Macallan продали бизнес в России
H&M начал разрывать договоры аренды с ТЦ в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании