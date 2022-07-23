14 соцобъектов и 12 тысяч человек в Киренском районе остались без электричества из-за шторма

Шторм произошел сегодня вечером в городе Киренске и Киренском районе – в результате часть домов, а также социальные объекты остались без электричества, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Фото губернатора Приангарья Игоря Кобзева

«Тревожные вести из Киренска и Киренского района. Весь день сегодня на территории было жарко, а под вечер – удар стихии. Дождь, сильный ветер с порывами до 27 м/с. В городе повалило опоры энергоснабжения, деревья. Многие дороги перекрыты. Люди были на пляжах, сейчас есть сложности с выездом. Спасатели отправились вызволять людей», – рассказал глава региона.

В результате урагана без света остались около 12 тысяч человек. Порывами ветра повалило деревья и опоры электропередач. Часть воздушных линий отключили вручную, чтобы предотвратить аварийные ситуации. На правом берегу Лены в Киренске обесточены школы, детские сады, котельная, больница – в общей сложности 14 социальных объектов.

На островной части и левом берегу отключено 60 трансформаторных подстанций, 5 тысяч абонентов. На восстановительных работах заняты четыре бригады, 12 человек и две автовышки. Спиливаются деревья, убираются ветки, восстанавливаются обрывы проводов.