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Электроснабжение в пострадавшем от шторма Киренске восстановили на 80%

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, полковник Евгений Гоголев сообщил, что в настоящее время в городе Киренске, который вчера пострадал от шторма и часть зданий в котором осталась без света, электроснабжение восстановлено почти полностью.

<p>Фото Игоря Кобзева</p>

Фото Игоря Кобзева

«В городе Киренске электроснабжение восстановлено на 80%, в штатном режиме работает центральный водозабор. Сводными бригадами убираются поваленные деревья и линии электропередач. До 18 часов сегодня все основные работы по жизнеобеспечению населения планируется выполнить», – рассказал Гоголев.

По информации главы Приангарья Игоря Кобзева, к электроснабжению подключены микрорайоны Водников, Авиатор и центр города – в общей сложности 589 жилых домов, где проживают 1,6 тысячи человек, а также шесть социально значимых объекта.

Напомним, вечером 23 июля вечером на Киренск и Киренский район налетел ураган, на территории прошли дожди. В результате ненастья 14 соцобъектов и 12 тысяч человек остались без электричества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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