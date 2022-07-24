Корпорация IMAX заявила о прекращении деятельности в России

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», – заявил он.

Кроме того, Исаев выразил мнение, что единственным вариантом для операторов IMAX-залов в настоящее время остается демонстрация иного контента. «С учетом того, что теперь операторы залов IMAX не имеют обязательств перед корпорацией относительного того контента, который там показывается, я понимаю, что единственный вариант, который сейчас остается для операторов IMAX-залов, – это показывать какой-то другой контент в этих залах», – отметил он.

IMAX – широкоформатная кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру.