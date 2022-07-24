Всего один гравийный участок остался на региональных трассах, ведущих на Байкал

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в настоящее время региональные трассы, ведущие на Байкал, заасфальтированы почти полностью, и здесь остался всего один гравийный участок.

«Сейчас на трех региональных трассах, ведущих на Байкал, остался всего один гравийный участок. На этом же тракте, с 98 по 114 км. Работы здесь еще идут. В этом году его заасфальтируют, а в следующем – полностью завершат», – рассказал губернатор.

В 2022-м на трассе по дороге в Большое Голоустное был введен в эксплуатацию новый участок асфальта протяженностью 12,5 км, который раньше был гравийным. Подрядчики справились с задачей раньше срока. На участке построили железобетонный мост, уложили асфальт, установили 13 водопропускных труб, дорожные знаки, ограждения, нанесли разметку.

«На этом многолетнюю историю с асфальтированием тракта в Большое Голоустное можно будет считать законченной», – резюмировал глава региона.