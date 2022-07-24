Потребуется замена более 6 км сетей после урагана в Киренске

Дождь и порывы ветра до 29 м/с наблюдались в городе Киренске Иркутской области вчера – в результате повреждены более 6 км электросетей, требуется их замена, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«В самом Киренске у 90% жителей восстановлено энергоснабжение. Без света остаются чуть более тысячи человек. Требуется замена более 6 километров сетей. Люди осведомлены о ситуации. Аэропорт функционирует в штатном режиме, запитан от дизеля. Что касается района, то к 22:00 планируется полностью восстановить электроснабжение», – рассказал глава региона.

Водозаборы работают в штатном режиме. Возникающие точечные отключения отрабатываются администрациями города и района. Дороги расчищеныНа трассе Усть-Кут – Киренск восстановлено двухполосное движение. Транспортная доступность обеспечена, возобновлено междугороднее сообщение.

Напомним, вечером 23 июля вечером на Киренск и Киренский район налетел ураган, прошли дожди. В результате ненастья 14 соцобъектов и 12 тысяч человек остались без электричества. Частично электроснабжение удалось восстановить только на следующий день.