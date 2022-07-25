Центробанк планирует возобновить печать десятирублевых купюр

Также обсуждается вопрос и возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998-го. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов.

Сейчас эти банкноты еще встречаются, но чрезвычайно редко. В ЦБ полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег. Вероятно, частично решится и проблема с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян, отметили эксперты.

— В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, — сообщил зампред ЦБ.