Резкий спрос на недвижимость в начале года сменился резким спадом во втором квартале

В I кв. 2022 года наблюдался резкий спрос на недвижимость, который сменился резким спадом во II квартале. Аналитики сервиса Домклик от Сбера разобрались в причинах такого стремительного развития событий и исследовали ситуацию на рынке недвижимости в конце первого полугодия 2022 года.

Голубой столбец — средняя стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам в рублях. Зеленый столбец — средняя стоимость квадратного метра по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости в рублях. Голубая линия — насколько стоимость квадратного метра в процессе сделки отличается от стоимости квадратного метра в соответствующем объявлении. Средние значения для каждого месяца показаны в процентах над графиком.

Майское повышение цен в Москве увеличило разрыв средней стоимости квадратного метра между предложением и проведёнными сделками до 6,41%. Однако в июне аналитики зафиксировали снижение различия в цене до 4.22%, что ниже уровня февраля 2022. Цена за квадратный метр при этом также вернулась к значению близкому к февральскому: 257,2 тыс.руб. по сделкам и 266 тыс.руб. по предложению (в феврале – 252,4 тыс.руб. по сделкам и 264,6 тыс. руб. по предложению).

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Сегодня мы наблюдаем начальную стадию стабилизации московского рынка недвижимости. Об этом свидетельствует положительный прирост количества сделок по ипотеке, а также возвращение к февральским значениям ключевых показателей, таких как средняя цена за квадратный метр и соотношение цены за кв метр по сделкам/предложениям».

На графике выше показано отличие в процентах средней стоимости кв. м по отношению к предыдущему месяцу. Зелёной линией обозначены сделки, синей — предложения.

Завышенные цены в апреле-мае привели к резкому снижению спроса в мае-июне. После чего в июне последовало значительное снижение средней стоимости кв. м — цены сделок упали на 14,35% по отношению к маю, а цена предложений в объявлениях снизилась на 10,09%.

График показывает динамику предложения на рынке вторичного жилья. Зелёной линией обозначена динамика предложения в процентах к предыдущему месяцу.

Резкое повышение цен в I квартале привело к большому количеству предложений и отсутствию спроса в апреле-мае. Это, в свою очередь, привело к снижению количества предложений на 25,66% (т.е. часть продавцов решили не спешить с продажей и заняли выжидательную позицию).

В июне можем наблюдать начальные признаки стабилизации рынка предложения: снижение количества предложений по отношению июня к маю уже отличается значительно меньше — на 1,01%.

На графике выше показана динамика спроса по вторичному жилью (ипотечные сделки). Зелёной линией обозначена помесячная динамика спроса в процентах.

Значительное повышение ставки ЦБ и завышенные цены от продавцов в I кв. привели к резкому снижению спроса во II квартале: в апреле количество сделок уменьшилось на 71,7% по отношению к марту, а в мае количество сделок уменьшилось на 30,14% по отношению к апрелю.

Тем не менее сегодня на фоне снижения цен продавцов и возвращения ипотечных ставок на уровень начала года аналитики фиксируют положительный прирост: спрос в июне на ипотеку вырос на 73,43% по отношению к маю. Аналитики Домклик ожидают, что рынок будет продолжать стабилизироваться и восстанавливаться.