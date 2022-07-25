Ежегодно проходят медицинские осмотры 43% россиян

Всё больше россиян осознают важность внимательного отношения к своему здоровью, что в том числе подразумевает ежегодное посещение медицинских осмотров (чекапов). Их проходят 43% жителей российских городов.

Такие данные были получены в результате опроса, проведённого СберСтрахованием жизни совместно с медиахолдингом Rambler&Co и клиникой ЕМС в преддверии Международного дня заботы о себе, который отмечается 24 июля.

Для 15% россиян забота о себе заключается прежде всего в создании комфортного образа жизни. Для 13% — это спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек. 11% опрошенных видят заботу в соблюдении баланса работы и личной жизни, наличии свободного времени для хобби и отпуска. 6% позволяют себе маленькие радости, ещё 3% проходят плановые осмотры у врачей. А для 52% опрошенных важно всё вышеперечисленное.

На вопрос о том, какая сумма необходима ежемесячно на заботу о своём здоровье, 58% россиян ответили, что свыше 10 тыс. рублей. 23% считают, что для этого нужно до 10 тыс. рублей, 12% — до 5 тыс. рублей, 7% — 2–3 тыс. рублей.

Наталья Тарасова, управляющий директор СберСтрахования жизни:

«Наше исследование показало, что ежегодно медицинские обследования проходят 43% россиян. Из них 40% делают это, потому что заботятся о здоровье. 25% опрошенных это необходимо по работе, 22% проходят чекапы по медицинским показаниям. 13% обследуются у врача по страховому полису. Чекапы доступны в том числе в рамках накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволяют выявлять заболевания на ранних сроках, вовремя начинать лечение и контролировать его эффективность».

Медицинские осмотры, как правило, начинаются с посещения терапевта. Дальнейшие обследования у врачей узких специальностей зависят от диагноза, пола и возраста пациента. По данным клиники ЕМС, средний возраст тех, кто ежегодно проходит чекапы, составляет 40–60 лет: в этот период люди чаще начинают задумываться о своём здоровье. Традиционно женщины более ответственно, чем мужчины, относятся к своему самочувствию. Часто на приём приходят всей семьёй.

Владимир Сибирский, врач общей практики, руководитель терапевтической клиники ЕМС, к. м. н., заслуженный врач РФ:

«Чаще всего при прохождении чекапа выявляются болезни сердечно-сосудистой системы, ревматизм, проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом. Основная задача профилактических осмотров — заметить начальные проявления заболеваний, в том числе онкологических, которые способны сократить жизнь человека. Процесс может ограничиться однократным визитом к врачу-терапевту с уже имеющимся набором анализов, но может занять и больше времени, если потребуются объёмные исследования (эндоскопия, рентгенология, МРТ и так далее)».

Опрос проводился с 14 по 18 июля 2022 года. Участие в нём приняли 52% женщин и 48% мужчин. Наибольшую долю респондентов (34%) составили люди в возрасте 35–44 лет. 22% — 45–54 года, 14% — 25–34 года, по 11% — 18–24 и 55–64 года, 8% — люди старше 65 лет.