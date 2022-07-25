ВТБ предоставил 1,8 млрд рублей на строительство двух жилых домов в Нижнем Новгороде

ВТБ профинансирует строительство двух многоквартирных домов общей площадью 30 тыс. кв. м в Нижнем Новгороде. Проект реализует специализированный застройщик «Автобан», размер открытой кредитной линии составляет 1,8 млрд рублей.

Два дома высотой 15 и 16 этажей на 355 квартир войдут в состав ЖК «Зенит» в Советском районе Нижнего Новгорода. Жилой комплекс развивается в формате квартальной застройки с 18 жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. Новые здания планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Финансирование строительства осуществляется с применением счетов эскроу.

«ВТБ сотрудничает с ведущими застройщиками в регионах России, предоставляя глубокую экспертизу проектов и эффективные финансовые решения для их реализации. В условиях экономических изменений и перестройки технологических цепочек стабильное финансирование позволяет нашим партнерам успешно завершать начатые объекты и запускать новые. Для покупателей механизм проектного финансирования повышает привлекательность нового жилья, так как защищает их средства на стадии строительства», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы занимаемся развитием нашего флагманского проекта более 10 лет, особое внимание уделяя благоустройству территории и объектам социальной инфраструктуры. За эти годы ЖК «Зенит» зарекомендовал себя как один из самых комфортабельных и востребованных жилых комплексов города. Уверен, что его дальнейшее развитие в сотрудничестве с таким сильным финансовым партнером как ВТБ позволит нам сохранять стабильно высокое качество возводимого жилья и обеспечить сдачу объектов в планируемые сроки», − отметил Агаси Алекян, генеральный директор ООО «СЗ «Автобан».