Банк «Открытие» не исключает снижения ключевой ставки до 5-6%

На прошедшем заседании Совет директоров Банка России принял решение с 25 июля понизить ключевую ставку на 150 б.п. до 8%. Снижение ставки обусловлено улучшением ожиданий по годовой инфляции на конец 2022 г. с 14-17% до 12-15%. Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года и до 6% к концу 2023 г., что уже соответствует верней границе диапазона ее нейтрального уровня. Впрочем, достижение нижней границы нового диапазона ожидаемой инфляции на 2022 г. маловероятно и возможно только при существенном снижении цен на импортируемые товары, считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– По состоянию на 15 июля годовой темп инфляции, по оценкам Открытия Research, снизился до 15,4% г/г. Впрочем, в очередной раз следует подчеркнуть, что наблюдаемая динамика цен пока не является индикатором устойчивой дефляционной тенденции: основной вклад в замедление инфляции продолжают вносить снижение цен на фрукты и овощи, включая картофель. При этом сопоставление различных цен на продовольственные товары показывает, что коррекция цен на большинство плодоовощных товаров может быть близка к завершению. Поэтому динамика снижения годового индекса цен должна в скором времени затормозиться. Новый диапазон ожиданий инфляции на конец года 12-15% достаточно оптимистичен: при ослаблении рубля до уровня 75 руб./долл. остаются риски его превышения, а сохранение курса рубля на уровне 50-55 руб./долл. не является гарантом достижения нижней границы, пока розничные цены на ввозимые импортные товары не начнут корректироваться вниз в связи с улучшением логистики и изменением ожиданий по рублю. В пересчете по текущему курсу многие из них продолжают торговаться с премией в 50-200% к розничным ценам на внешних рынках.

Любопытно, что прогноз среднегодового прироста цен в 2023 г. понижен с 6,8-10,4% до 4,3-7,5% при сохранении инфляции на конец года без изменения на уровне 5-7%. Это означает, что Банк России допускает ситуацию, при которой годовые темпы инфляции будут заметно ниже целевых уровней на протяжении существенного периода времени, начиная с марта 2023 г. Несмотря на то, что прогноз среднегодового уровня ставки в 2023 г. снижен незначительно — с 7-9% до 6,5-8,5%, в условиях сохранения негативной динамики ВВП нельзя исключать снижение ставки в диапазон 5-6%.

Агрессивное смягчение денежно-кредитной политики позволило улучшить прогноз по росту кредитного портфеля населения с (-4)-1% до 5-10% в 2022 г. и с 7-12% до 9-14% в 2023 г. Также следует отметить пересмотр прогноза по экспорту товаров и услуг с 505 до 593 млрд долл. в 2022 г. и с 432 до 499 млрд долл. в 2023 г., при этом улучшение ожиданий не связано с ценовым фактором. Траектория цен на нефть были пересмотрена вверх всего на 5 долл./барр. Прогноз импорта остался без существенных изменений. Пересмотр ожиданий по динамке кредитования, роста цен и экспорта позволил существенно улучшить ожидания по падению ВВП и расходов населения в 2022 г. — с 8-10% до 4-6% и с 8,5-10,5% до 4,5-6,5% соответственно. Прогноз роста ВВП в 2023 году был ухудшен с минус 3-0% до минус 4- минус 1 %, отражая эффект более высокой базы 2022 г.

Рубль не продемонстрировал сколь-либо заметную реакцию на решение регулятора. Доходности ОФЗ снизились на 0,3-0,4 п.п на всем диапазоне кривой доходностей.