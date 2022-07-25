Лучшая сберегательная стратегия клиентов банка «Открытие»: вклад плюс накопительный счет

За первое полугодие 2022 года в банке «Открытие» более 200 тысяч новых клиентов оформили сберегательные продукты. Число вкладчиков за этот период вырослоа н14%, владельцев накопительных счетов — на 11%. При этом половина всех клиентов имеет в своем портфеле сбережений и депозит, и накопительный счет.

Набор сберегательных продуктов существенно зависит от возраста клиентов. Те, кому меньше 60 лет, в равной степени выбирают вклад и накопительный счет. Клиенты старшей возрастной группы делают выбор в пользу классических депозитов: у них на четыре вклада в среднем приходится только один накопительный счет.

Еще один тренд — зависимость размера вклада от канала размещения. Клиенты, открывающие вклады в дистанционных каналах, чаще размещают суммы до 200 тысяч рублей и имеют в банке несколько депозитов. Средний чек большинства вкладов, открываемых в офисе, находится в диапазоне от 200 тыс. до 1 млн рублей. При этом средний чек более 60% накопительных счетов, оформляемых как онлайн, так и офлайн, составляет до 100 тысяч рублей.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по сберегательным продуктам. По вкладу «Надежный» доходность достигает 8%* годовых. Ставка по накопительному счету «Копилка» составляет 7,5%* годовых. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по накопительному счету не ограничены.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка