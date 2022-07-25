Три четверти автовладельцев не готовы покупать парковочные места – опрос «Открытие Авто»

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») выяснили отношение российских автовладельцев к вопросам парковки и целесообразности покупки парковочного места в текущих реалиях. Более трех четвертей опрошенных (78%) не хотят покупать парковочное место в ближайшее время, в том числе из-за возможности парковки личного транспорта вблизи своего дома.

Согласно исследованию, 78% респондентов не планируют приобретать парковочные места в ближайшее время. 28% используют для парковки гараж или уже имеющееся машино-место, каждый четвертый (24%) паркуется во дворах, а 7% — где придется. Для 14% респондентов покупка парковки, по их оценкам, обойдётся слишком дорого, а 5% заявили об отсутствии на рынке подходящих предложений. Женщин в большей степени, чем мужчин устраивает парковка возле дома (28% против 20% соответственно), а мужчины (31%) и респонденты старше 55 лет (38%) чаще владеют гаражом.

При этом 39% опрошенных автомобилистов в принципе готовы рассмотреть приобретение парковочного места при определенных условиях. 15% сделают это при наличии свободных средств, а 5% — в случае интересных кредитных предложений в этом сегменте. Еще 13% готовы вернуться к вопросу при появлении подходящих вариантов. Наконец, 6% намерены приобрести машино-место в любом случае, так как иначе не получится решить проблему с парковкой.

Устраивает чаще других парковка в своём дворе автовладельцев из Нижнего Новгорода (31%), тогда как гараж чаще используют автовладельцы из Волгограда (41%), Самары (35%) и Ростова-на-Дону (34%). При этом излишеством считают приобретение парковочного места 27% петербургских автомобилистов.

Специалисты также выяснили, где автовладельцы оставляют авто, если надолго покидают город. Чаще всего респонденты оставляют автомобиль у дома (43%), в гараже (30%) или на платной стоянке (26%). Еще 10% просят присмотреть за любимым «железным конем» друзей (чаще это вариант используют молодые автовладельцы в возрасте 18-30 лет — 15%).

Оставляют автомобиль у дома в основном жители Уфы (60%), Казани (56%), Перми (55%) и Москвы (54%), в гараже — респонденты из Волгограда (50%), Омска (45%) и Воронежа (44%), а на платной стоянке — опрошенные из Екатеринбурга (42%) и Челябинска (38%).

«Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.