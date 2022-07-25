Ливни и грозы пройдут в Иркутской области 25 июля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 24 и 25 июля местами по области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, ливневые дожди, грозы.

25 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Это Катангский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский районы.

В Киренском районе зарегистрирован кратковременный порыв ветра до 29 м/с, порывы до 18 м/с зарегистрированы в Тайшетском районе.